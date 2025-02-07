Лихачёв и Гросси провели "честный и открытый диалог"

В Москве прошли переговоры глав "Росатома" и МАГАТЭ. Алексей Лихачёв и Рафаэль Гросси провели "честный и открытый диалог".

В центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Лихачёв сообщил об усилиях, предпринимаемых Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и нормализация жизни жителей Энергодара, который постоянно атакуют ВСУ.

Рафаэль Гросси в свою очередь проинформировал о том, как Секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС, и рассказал о своей недавней поездке на Украину. Обсуждены и другие детали сотрудничества, сообщает "Росатом".