Свердловские муниципалитеты получат миллионы на создание туристических центров

Сразу четыре муниципалитета Свердловской области получат субсидии на создание туристической инфраструктуры. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Деньги будут направлены из регионального бюджета. В числе проектов, получивших поддержку – создание туристско-информационного центра "Визит-центр Акинфий Демидов" в селе Чусовом Шалинского района. На его создание из бюджета области выделят 17,7 млн рублей.

Еще один туристско-информационный центр будет создан в Ивделе. Объем его финансирования составит 7,7 млн рублей. Также субсидии на изготовление и установку знаков туристической навигации получат Екатеринбург и Ревда.

Ранее сообщалось, что Свердловская область поучаствует в разработке туристической схемы "Большой Урал".