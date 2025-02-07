Хаменеи пообещал США зеркально ответить на враждебные действия

Иран зеркально ответит на враждебные действия США, заявил верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

По его словам, "если США будут нам угрожать, мы будем угрожать им", а "если они реализуют эту угрозу, мы тоже реализуем угрозу".

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана, заявив, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия. Позже он заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, передает РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану с целью помешать созданию ядерного оружия в стране.

12 декабря Трамп заявил, что не может исключать вероятность возникновения военного конфликта между США и Ираном. Так он ответил на вопрос журналиста Time о риске войны между штатами и Ираном во время его президентства.