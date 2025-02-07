Бывший глава Молдавии счёл USAID причастным к попытке госпереворота

Бывший президент Молдавии Владимир Воронин считает, что Агентство США по международному развитию (USAID) причастно к попытке госпереворота в Молдавии в апреле 2009 г. По мнению политика, "была соответствующая информация от компетентных в этих вопросах людей, причем прямо из среды тех, кто организовал всё это здесь, в Кишиневе".

Свои мысли по этому поводу Воронин выразил в интервью молдавскому журналисту Георгию Гонца, ролик вышел на YouTube. Политик сообщил, что власти не могли задержать и привлечь к ответственности тех, кого считали причастными к попытке госпереворота. Причина – их дипломатические паспорта, а также паспорта граждан США, Румынии и других стран.

Речь идёт о событиях 2009 г. Весной недовольные победой компартии на парламентских выборах сторонники проевропейской оппозиции устроили акции протеста в центре Кишинева. Разгромлено и подожжено здание парламента и резиденция президента. В результате эти и других действий компартию заставили пойти на досрочные выборы, которые она проиграла. Действующий президент Молдавии Майя Санду называет те события "революцией против авторитарного режима", пишет ТАСС.

Ранее сайт USAID перестал работать на фоне указа американского лидера Дональда Трампа о приостановке финансирования и заморозке помощи в сфере международного развития. Агентство вело работу в более чем 100 странах. Считается, что через него шли деньги оппозиционным структурам для раскачивания политической обстановки. Трамп уже заявлял, что агентством USAID "управляют радикалы помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение". По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.