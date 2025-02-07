В Санкт-Петербурге построят два траулера

На объединённой судостроительной корпорации (ОСК) "Адмиралтейские верфи" заложены два больших рыболовных траулера. Речь идёт о судах "Капитан Ипатов" и "Александр Бузаков" проекта СТ-192.

Их построят для Русской Рыбопромышленной Компании. В 2022-24 гг. ОСК передала Русской Рыбопромышленной Компании четыре судна проекта СТ-192.

Траулеры серии СТ-192 – технологически насыщенные российские рыбопромысловые суда, предназначенные для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России, сообщает корпорация.