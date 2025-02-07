В Москве начались переговоры руководителей "Росатома" и МАГАТЭ

В Москве, на ВДНХ началась встреча главы "Росавтома" Алексея Лихачёва и руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Встреча началась в 10.30 по московскому времени. Ранее Гросси посетил Украину, пишет "Интерфакс".

В октябре 2024 г. Гросси рассказал, что поддерживает коммуникацию со всеми сторонами конфликта на Украине. Об этом он сказал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава агентства отметил, что организация делает все для предотвращения угроз ядерной безопасности.