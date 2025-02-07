В США распустили группу по поиску активов российских бизнесменов

Минюст США прекратит работу группы по поиску активов российских бизнесменов, подпавших под санкции (KleptoCapture), сообщает The Guardian.

Издание ссылается на служебную записку генпрокурора Пэм Бонди. Как поясняется в документе, усилия группы будут прекращены "в рамках смещения акцентов и финансирования в сторону борьбы с наркокартелями и международными бандами".

В 2023 году российский предприниматель Олег Дерипаска прокомментировал публикацию в Wall Street Journal, рассказывающую о так называемых "охотниках на олигархов" – специальном подразделении Минюста США KleptoCapture. Оно было создано в марте 2022 года и сначала интересовалось непосредственно яхтами и самолетами российских бизнесменов, но потом стало работать "тоньше", сфокусировавшись на юристах и прочих дельцах и посредниках, помогающих российским олигархам выводить деньги из-под санкций.