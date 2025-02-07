На Уралмаше загорелся троллейбус

В Екатеринбурге в районе Уралмаша загорелся автобус маршрута № 38 - Б/Н 454.

Видео публикует Telegram-канал "Транспортные новости ЕКБ". По словам автора записи, в троллейбусе был выбит автомат, что и стало причиной возгорания.

Сообщается, что огонь вспыхнул, пока транспорт был на ходу. Пассажиры, вероятно, сразу же покинули салон. Судя по видео, водитель несколько раз пытается самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что средний возраст городских троллейбусов составляет 30 лет. В октябре 2024 года планировалось приобрести еще 50 новых троллейбусов производства "Синары", 49 из которых прибыли в город в конце января.