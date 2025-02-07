В Екатеринбурге мошенники выманили почти 300 тысяч у школьницы, назвавшись ее "завучем"

В Екатеринбурге мошенники обманули школьницу, представившись ее "завучем". Итогом стала потеря крупной суммы денег.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что девочке позвонила неизвестная, которая представилась "завучем" учебного заведения, где она ранее обучалась. Аферистка попросила назвать код из SMS, чтобы "провести редактирование баз данных школы", а именно электронного дневника. Школьница, не задумываясь, последовала инструкциям.

Затем с ней связались другие мошенники, назвавшиеся сотрудниками "Росфинмониторинга" и "Генеральной прокуратуры РФ". Девочку убедили, что аккаунты ее родителей на Госуслугах взломаны, деньги в опасности, и их нужно срочно перевести на "безопасные счета". Преступники заставили девочку взять телефон матери и перекинуть им все деньги. Позже школьница рассказала обо всем родителям, а те пошли в полицию.

Ущерб составил 275 тысяч рублей. Силовики возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".

В полиции Екатеринбурга призывают родителей рассказать детям о недопустимости общения с незнакомцами, в том числе в интернете. Лучше исключить доступ детей к мобильным устройствам или другим платежным инструментам, позволяющим выполнять крупные платежи.

Напомним, недавно в Екатеринбурге третьеклассница перевела деньги неизвестному с карты своей матери. Аферист предложил девочке приобрести игровую валюту.