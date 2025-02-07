В Белгородской области отселили 43 населенных пункта из-за действий ВСУ

В Белгородской области из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) отселили и закрыли въезд в 43 населенных пункта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные министерства общественных коммуникаций региона.

Так, въезд закрыт в села в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском муниципальных округах.

Напомним, людей из приграничных районов Белгородской области начали эвакуировать задолго до вторжения ВСУ в соседнюю Курскую область. В июне 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах эвакуировать из приграничных районов более тысячи человек. Отмечалось, что их будут отправлять в детские лагеря, а также пункты временного размещения как в соседних регионах, так и в более отдаленных частях страны, например, в Томской области. В марте 2024 года сообщалось, что Югра примет 450 детей из Белгородской области, которых эвакуируют из-за обстрелов со стороны Украины. Также 330 детей примет Ямал.

12 августа 2024 года власти Белгородской области начали эвакуацию жителей Краснояружского района в более безопасные места. Причиной перемещения стала активность ВСУ на границе района, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.