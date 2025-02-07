В вузах начнут готовить учителей сразу по двум-трем предметам?

Уже сегодня в педвузах реализуются программы двухпрофильного бакалавриата, но благодаря новым стандартам появится возможность реализовывать и трехпрофильные программы. То есть готовить учителей сразу по трем предметам. И это решит проблему их нехватки, заявила ректор Благовещенского государственного педагогического университета Вера Щекина.

С 1 сентября 2026 года в России будет новая система высшего образования. Чем она будет отличаться от старой, кроме смены названий, по сути неизвестно. Но ректор считает, что в ее вузе будет внедрено больше междисциплинарных программ, что "повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда". Программы же станут "более гибкими". В результате будут выходить учителя, "которые смогут преподавать сразу три предмета, например русский язык, литературу и историю".

Этот подход используется в школах и в настоящее время, когда отсутствующих учителей заменяют учителя по другим предметам. Фактически эту практику предлагается узаконить.

О реальных масштабах дефицита учителей высшее руководство, видимо, догадывается. Накануне на заседании Совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин предложил ввести возможность получать профессию педагога на факультетах классических университетов. Он отметил, что основа для технологического лидерства страны формируется учителями, и "нужно серьезно повышать требования к поступающим в педагогические вузы по таким направлениям, как математика, физика, биология, химия".

Сейчас же учителей физики, химии и биологии намного меньше, чем школ в стране: по физике и биологии - на треть, по химии - почти вполовину. То есть несколько миллионов российских школьников не учат нормально эти предметы. На днях на ставропольском телевидении был показан сюжет о нехватке учителей. Алгебру и геометрию ученикам школы №42 преподают 2-3 раза в месяц.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов снова заявил президенту, что дефицит учителей составляет всего 2%, и этот показатель не растет уже 10 лет. То есть у министра дефицита учителей нет. Но действия властей по завлечению выпускников школ в педагоги свидетельствуют о том, что все гораздо хуже. Например, в Екатеринбурге ректор Уральского государственного педагогического университета Юрий Биктуганов пообещал зачислить в вуз всех желающих. По его словам, такова позиция региональных властей - учить на педагогов всех подряд.

Глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета, учитель информатики Михаил Богданов считает, что Щекина предлагает не решать проблему нехватки учителей, не поднимать им зарплату, а просто эксплуатировать на полторы-две ставки, а то и больше. Чтобы один учитель формально вел сразу несколько предметов.

"По-моему, это странно, когда учитель истории ведет русский язык или наоборот. Но ректора это не смущает. Это ровно тоже самое, если бы стоматолог, в силу отсутствия хирурга, проводил бы вне своей основной нагрузки операции срочным пациентам с аппендицитом. На крайний случай я это понимаю, но заранее учить стоматологов это делать - весьма странная идея для ректора, согласитесь. Но она ратует за это. После этого не спрашивайте меня, почему у нас так, как есть! Кстати, как мне рассказывали осведомленные люди, такое мнение совершенно серьезно высказывают представители официального учительского профсоюза (!!) при обсуждении скандального проекта приказа Минпросвещения, узаконивающего рабство учителей. Бардак, который происходит, происходит исключительно из-за конформистской позиции нас самих! Чиновники, пытаясь решить свои проблемы, старательно перекладывают их на плечи подчиненных, а те просто безропотно принимают их на себя и тащат, сколько могут", - написал Богданов.

Пока же президент России регулярно призывает не допускать дефицита учителей в стране, особо выделяя математику, физику и другие естественные науки, но все остается по-прежнему. Напомним, Минпрос намерен в обход Трудового кодекса и позиции Конституционного суда продолжить дискриминацию учителей в части оплаты их труда - платить за сверхурочную работу по обычному тарифу. Притом что сами зарплаты учителей мизерные. Такая политика привела к тому, что нехватка учителей в школах уже достигла 550 тыс. человек.