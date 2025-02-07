MASH: Сильный ветер сваливает людей с ног в Комсомольске-на-Амуре

Сильный ветер волочил детей по земле в Комсомольске-на-Амуре. Они шли в школу. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Несколько взрослых людей тоже упали — скрыться им было негде.

Как сообщают Вести Хабаровск, порывы ветра в городе уже второй день достигают 24 метров в секунду.

"Сильный северный ветер буквально сбивает с ног, уже вторые сутки он тестирует город на прочность. И это тот случай, когда хочется улететь на юг вслед за птицами, и сегодня это вполне даже возможно!" - сказала репортер телеканала.

По информации СМИ, ветер срывает крыши и "помогает" в разборе главной новогодней елки.

Как говорят жители, такие порывы ветра последний раз были в 1995 году. Тогда погибли три человека, травмы получили несколько человек. Ураган повалил сотни деревьев и оборвал провода. На один из балконов упал башенный кран.