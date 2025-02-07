В тумане над Екатеринбургом выявили превышение концентрации формальдегида

В тумане, который накануне накрыл Екатеринбург, выявлено кратковременное повышение концентрации формальдегида. О данных лабораторных анализов проб воздуха, отобранных 6 февраля, сообщает Уральский гидрометцентр.

По сравнению с 5 февраля, в Нижнем Тагиле также было отмечено повышение концентрации оксида азота и оксида углерода. При этом, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в промышленных городах Свердловской области на 6 февраля не отмечено.

В Уральском гидрометцентре добавили, что наблюдавшийся в Екатеринбурге туман имел метеорологическое происхождение. Напомним, что из-за него сразу три рейса "Уральских авиалиний" были вынуждены уйти на запасные аэродромы, так как не могли приземлиться в "Кольцово". Госавтоинспекция также выпустила предупреждение для водителей и пешеходов.