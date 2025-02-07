07 Февраля 2025
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Наука и техника Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Партнерство томских властей и вузов региона вносит весомый вклад в достижение научно-технологического суверенитета

В преддверии Дня Российской науки Президент Владимир Путин провёл заседание Совета по науке и образованию. Для Томской области это важнейшая сфера. Об этом в своем телеграмм-канале написал губернатор региона Владимир Мазур.

(2025)|Фото: kremlin.ru

"С томскими университетами и академическими институтами решаем задачу по достижению научно-технологического суверенитета и превосходства, на чём Президент заострил внимание на совете", - отметил Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Так, в регионе реализуется программа «Приоритет-2030», в которой участвуют пять томских вузов. Осуществляют подготовку высококвалифицированных кадров передовые инженерные школы. В ТГУ для работы в агро- и биотехнологиях, в ТПУ для современной энергетики и в ТУСУРе профессионалов для работы в сфере микроэлектроники.

Кроме того, как отметил губернатор, Томская область активно участвует в национальных проектах «Беспилотные авиационные системы», «Новые материалы и химия», «Новые атомные и энергетические технологии» и решении реальных задач, стоящих перед отраслями и экономикой.

В регионе ежегодно увеличивается число бюджетных мест для первокурсников по инженерному делу, математике, естественным наукам и другим перспективным направлениям.

Президент, проводя заседание Совета по науке и образованию, акцентировал внимание на необходимости создания сквозной системы подготовки технических кадров – от школы до университета, указав, что такой опыт есть в тех регионах, где высока доля промышленных предприятий.

студенты аудитория вуз РАНХиГС(2018)|Фото:Накануне.RU

Томская область - одна из областей, где наработана такая практика, а ТГУ является участником пилотного проекта по модернизации высшего образования, которая была сформирована по указу Президента. Результаты этой работы станут основой Стратегии развития образования в стране до 2040 года.

Также, напомним, в 2024 году власти Томской области утвердили региональную программу "Научно-технологическое развитие" на 2025-2030 годы. В рамках ее реализации в этом году в науку и образование региона будет инвестировано около 30 млн рублей.

Теги: владимир мазур, президент, совет по науке, тгу, научно-технологический суверенитет


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