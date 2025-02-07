07 Февраля 2025
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Четырех женщин, работавших на украинские спецслужбы, задержали в России

Четырех женщин, работавших на украинские спецслужбы в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону, задержала Федеральная служба безопасности (ФСБ). Об этом пишут Известия,
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Они планировали совершить теракты против высокопоставленных офицеров Министерства обороны и на объектах ТЭК и прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу и управлению дронами.

Женщины покупали компоненты для взрывчатки на маркетплейсах и в торговых точках. Затем забирали их в тайниках.

Кураторы терактов обещали вывезти их в Европу. Женщины во всем признались.

По статье 205.1 Уголовного кодекса РФ "Содействие террористической деятельности", максимальный срок наказания — лишение свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее завершилось предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле", который произошел 22 марта 2024 года. Правоохранители опросили больше 1700 человек, 800 из которых свидетели. Арестованы 20 фигурантов — четыре исполнителя теракта и 16 соучастников.

В ближайшее время обвиняемые ознакомятся с материалами, затем дело отправится в суд.

Четверо непосредственных исполнителей устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.

Теги: фсб, теракт, арест


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