07 Февраля 2025
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Фото: официальный канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого / t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой представил замгубернатору Югры объекты образования и досуга Сургутского района

Накануне в Сургутском районе с рабочим визитом побывала заместитель губернатора Югры Елена Майер. Посетила Барсово, Белый Яр и Солнечный. В сопровождении главы Сургутского района Андрея Трубецкого Елена Майер ознакомилась с уже действующими учреждениями и только готовящимися к открытию, побывала на стройплощадках, где возводят здания будущих социальных учреждений.

Андрей Трубецкой сообщил в своем телеграмм-канале: "Показали Елене Майер Солнечную СОШ №1. Учебный процесс здесь организован таким образом, чтобы школьники одновременно с основным образованием получали дополнительное. По предложению Елены Майер этот опыт могут применить в других муниципалитетах Югры".

Замгубернатора побывала и на площадке возводимого культурно-досугового центра в Солнечном – одноэтажного здания со зрительным, концертным и хореографическими залами, сценой и помещениями для кружков. Стоимость центра – 232,2 млн рулей, деньги выделены из бюджета Сургутского района.

Напомним, ранее тиражировать данный проект как типовой в малых населенных пунктах предлагал губернатор Югры Руслан Кухарук.

"На примере спортшколы "Витязь" и хоккейного корта в Барсово, будущего муниципального центра цифровых видов спорта в Белом Яре говорили об обеспеченности поселений профильными объектами и их доступности для жителей", - отметил Андрей Трубецкой.

По итогам 2024 года спортом в Сургутском районе занимаются 94,5 тысяч человек. Такого значения удалось достичь в том числе благодаря строительству новых спортивных сооружений – даже в отдаленных населенных пунктах. Так, в прошлом году муниципалитет ввел хоккейные корты и спортивные комплексы в Ляминой и Русскинской.

Замгубернатора Югры Елена Майер в Сургутском районе(2025)|Фото: Официальный канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого / t.me/AATrubetskoy

Замгубернатора Югры Майер в Сургутском районе(2025)|Фото: Официальный канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого / t.me/AATrubetskoy

Замгубернатора Югры Елена Майер в Суругтском районе(2025)|Фото: Официальный канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого / t.me/AATrubetskoy

Замгубернатора Югры Елена Майер в Сургутском районе(2025)|Фото: Официальный канал главы Сургутского района Андрея Трубецкого / t.me/AATrubetskoy

Теги: Елена Майер, Андрей Трубецкой, Сургутский район, Солнечный, Барсово


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