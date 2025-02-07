Банки "грузят" молодых людей кредитными картами

В России просрочка поколения зумеров (рожденных в 2001 году) в портфеле проблемных долгов выросла с 3% до 7%.

Таковы данные банка ВТБ. Это ожидаемый эффект политики банков. В 2024 году из-за ограничений Центробанка по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой кредитные учреждения нацелились на молодых людей 18–19 лет, которые только входят во взрослую жизнь.

Сегодня банковские карты с существенными лимитами раздаются этой возрастной категории граждан очень активно. Недостаток финансовой грамотности и жизненного опыта у молодых россиян приводит к легкомысленному отношению к обслуживанию обязательств. В итоге значительная часть этого поколения испортила себе кредитную историю, что закрывает им доступ к ипотечному кредитованию и прочим ссудам на многие годы, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в декабре 2024 года в России общий объем кредитов граждан снизился. Это произошло впервые с мая 2022 года.