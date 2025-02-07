Найдены грубые нарушения в магазинах "Светофор"

Россельхознадзор нашел грубые нарушения в магазинах сети "Светофор".

По данным ведомства, как правило, они касаются продажи молочной, мясной и рыбной продукции. Указывается на истекший срок годности продуктов, нарушение температурного режима их хранения, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки, отсутствие маркировки на товарах или неполную информацию на ней. А в некоторых торговых точках не было документации, обеспечивающей прослеживаемость товаров.

Анализ показал, что часть продукции животного происхождения поступала в торговые точки без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара. Россельхознадзор выдал торговым точкам предостережения и направил материалы проверки в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в "Светофоре", которой также принадлежит одноименный бренд и магазины "Маяк". Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил службе и Минэкономразвития представить в кабмин необходимые для этого бумаги. Так в правительстве отреагировали на обращение депутата Госдумы Сергея Лисовского, поручив проработать проведение необходимых надзорных мероприятий.