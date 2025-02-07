МВД могут дать доступ к результатам медосмотра мигрантов

Министерство внутренних дел России будет иметь доступ к данным медицинского освидетельствования мигрантов.

Об этом говорится в поправках, которые готовит комитет Госдумы по охране здоровья, заявил глава комитета Сергей Леонов. Медицинские организации должны будут передавать результаты медосвидетельствования мигрантов в единую государственную информационную систему, из которой МВД сможет получать сведения обо всех выданных заключениях как на употребление наркотиков, так и на инфекционные заболевания, а Роспотребнадзор — только на инфекционные заболевания. По словам депутата, в настоящее время в случае обнаружения наркотиков в организме иностранца заключение не выдается и такая информация не направляется в МВД.

Отмечается, что кабмин установит порядок, по которому Минздрав, Роспотребнадзор и МВД будут обмениваться информацией о результатах медосмотра иностранцев на наличие инфекционных заболеваний или наркотиков в организме.

Кроме того, все мигранты должны будут проходить медосмотр в течение 30 дней после въезда в страну. Сегодня в такой срок медосмотр должны проходить только трудовые мигранты, въезжающие на срок более 90 дней. Они могут сделать это в течение трех месяцев, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин привёл детали реструктуризации миграционной политики России. Иностранцев, которых должны выслать, внесут в специальный реестр контролируемых лиц.