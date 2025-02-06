Министерство науки займется разработкой новых специальностей для вузов

Министерство образования и науки РФ возьмется за разработку нового перечня специальностей для студентов, который отвечал бы современным запросам страны. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков.

Над обновленным перечнем будет работать как министерство, так и университеты и сообщество работодателей. Как считает Фальков, специальности, которым обучается современная молодежь, должны отвечать вызовам технологического лидерства"

"Такими, как "Проектирование и эксплуатация беспилотных мобильных систем", "Проектирование и эксплуатация систем высокоскоростного движения". Эти программы нацелены на развитие новых крупных отраслей, крупных, значимых проектов", - уточнил Фальков.

Ранее президент страны Владимир Путин поручил убрать из системы образования устаревшие и "порой архаичные" курсы и программы, не отвечающие потребностям современной экономики. По этим же предметам он поручил сократить чрезмерный платный набор студентов и напротив, отдать предпочтение необходимым в современных реалиях специальностям.