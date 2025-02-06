Задачи по масштабному развитию ссистемы родовспоможения в Костромской области поставил губернатор Сергей Ситников

Основные направления развития медицинской сферы по акушерству и гинекологии стали предметом обсуждения на совещании губернатора Костромской области с главврачами больниц и внештатными специалистами.

Внештатный специалист департамента здравоохранения Костромской области по акушерству и гинекологии Анна Федоренко сообщила, что суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,55, что выше среднероссийского уровня – 1,41 и выше показателя по ЦФО – 1,31. Каждый третий ребенок в костромских семьях является третьим или последующим.

При этом, чтобы улучшить качество оказания медпомощи будущим мамам региону требуется акушерский стационар 3 уровня. Это медучреждение, где оказывают помощь беременным высокой степени риска. Сейчас рожениц с высокой вероятностью осложнений направляют за пределы области.

Создание стационара в Костроме позволит улучшить качество оказания помощи, снизить показатели по материнской и перинатальной смертности, исключить осложнения у рожениц при транспортировке. Кроме того, это даст стимул развитию акушерско-гинекологической службы, позволит привлекать квалифицированные кадры, осваивать новые направления, высокотехнологичную помощь. В том числе, технологии ЭКО, которые сегодня в регионе использует только одна частная клиника.

Губернатор Сергей Ситников на совещании поддержал предложение о дальнейшем развитии службы родовспоможения, концентрации возможностей специалистов и оборудования, приобретении новой техники. Роддом, стационар 3 уровня, центр охраны здоровья семьи и репродукции, женские консультации должны работать как единый взаимосвязанный механизм, считает глава региона.

«Наша задача - усилить направление, выстроить работу так, чтобы существующая многозвеньевая система акушерско-гинекологической службы региона стала полнее и эффективнее», - подчеркнул Сергей Ситников.

Важно отметить, что сразу по завершении обсуждения Сергей Ситников принял решение о закупке дополнительного оснащения для неонатологической службы региона. В ближайшее время будут приобретены оборудованные кювезы для новорожденных, системы для транспортировки недоношенных детей с помощью санавиации, системы вентиляции легких для младенцев с высокой степенью недоношенности.

Также глава региона поручил проработать дорожную карту дальнейших шагов по развитию медицинской помощи роженицам, просчитать необходимые затраты на проведение ремонтов учреждений, закупку оборудования.

«Ставлю задачу провести мероприятия, просчитать дорожную карту, определить сроки по проведению ремонтов, закупке оборудования. Просчитайте все вопросы с учетом, в первую очередь, интересов пациентов и персонала. Обязательно работайте с людьми - люди должны понимать, что для них делается», - распорядился глава региона.