Задачи по масштабному развитию ссистемы родовспоможения в Костромской области поставил губернатор Сергей Ситников

06 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Здравоохранение Костромская область
Фото: Накануне.RU

Задачи по масштабному развитию ссистемы родовспоможения в Костромской области поставил губернатор Сергей Ситников

Основные направления развития медицинской сферы по акушерству и гинекологии стали предметом обсуждения на совещании губернатора Костромской области с главврачами больниц и внештатными специалистами.

Внештатный специалист департамента здравоохранения Костромской области по акушерству и гинекологии Анна Федоренко сообщила, что суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,55, что выше среднероссийского уровня – 1,41 и выше показателя по ЦФО – 1,31. Каждый третий ребенок в костромских семьях является третьим или последующим.

Дети в деском саду(2024)|Фото: Накануне.RU

При этом, чтобы улучшить качество оказания медпомощи будущим мамам региону требуется акушерский стационар 3 уровня. Это медучреждение, где оказывают помощь беременным высокой степени риска. Сейчас рожениц с высокой вероятностью осложнений направляют за пределы области.

Создание стационара в Костроме позволит улучшить качество оказания помощи, снизить показатели по материнской и перинатальной смертности, исключить осложнения у рожениц при транспортировке. Кроме того, это даст стимул развитию акушерско-гинекологической службы, позволит привлекать квалифицированные кадры, осваивать новые направления, высокотехнологичную помощь. В том числе, технологии ЭКО, которые сегодня в регионе использует только одна частная клиника.

(2025)|Фото: adm44.ru

Губернатор Сергей Ситников на совещании поддержал предложение о дальнейшем развитии службы родовспоможения, концентрации возможностей специалистов и оборудования, приобретении новой техники. Роддом, стационар 3 уровня, центр охраны здоровья семьи и репродукции, женские консультации должны работать как единый взаимосвязанный механизм, считает глава региона.

«Наша задача - усилить направление, выстроить работу так, чтобы существующая многозвеньевая система акушерско-гинекологической службы региона стала полнее и эффективнее», - подчеркнул Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Важно отметить, что сразу по завершении обсуждения Сергей Ситников принял решение о закупке дополнительного оснащения для неонатологической службы региона. В ближайшее время будут приобретены оборудованные кювезы для новорожденных, системы для транспортировки недоношенных детей с помощью санавиации, системы вентиляции легких для младенцев с высокой степенью недоношенности.

Иннопром, ребенок(2015)|Фото: Накануне.RU

Также глава региона поручил проработать дорожную карту дальнейших шагов по развитию медицинской помощи роженицам, просчитать необходимые затраты на проведение ремонтов учреждений, закупку оборудования.

«Ставлю задачу провести мероприятия, просчитать дорожную карту, определить сроки по проведению ремонтов, закупке оборудования. Просчитайте все вопросы с учетом, в первую очередь, интересов пациентов и персонала. Обязательно работайте с людьми - люди должны понимать, что для них делается», - распорядился глава региона.

Теги: родовспоможение, сергей ситников, медицинская помощь, коэффициент рождаемости, акушерство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети