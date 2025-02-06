Восстановленный аэропорт Сухума примет первый самолёт уже 7 февраля

Министр транспорта России Роман Старовойт назвал дату первого рейса в восстановленный аэропорт Сухума. Тестовый полет состоится уже завтра, 7 февраля. Открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу лета.

Старовойт уверен, что открытие международного аэропорта Сухума придаст особый импульс развитию взаимоотношений двух стран. Сухумский аэропорт имени Ардзинбы с 1993 г. он закрыт для полетов, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Международная организация гражданской авиации ICAO не признает аэропорт Сухума в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения властей Грузии, так как это, по мнению ICAO, нарушило бы международные нормы.

ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нём из своих документов, начиная с 12-го издания от августа 2006 г. С тех пор запись о предоставлении кода (возобновлении его действия) не была внесена.