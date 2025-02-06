06 Февраля 2025
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Добровольцы-инвалиды ЛНР и ДНР, возможно, будут получать пенсию без заявления

Законопроект для поддержки ополченцев ДНР и ЛНР, которые получили ранения на специальной военной операции (СВО), разработало правительство России. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишут Известия

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По его словам, законопроект на прошлой не.деле приняла Государственная дума в первом чтении. Сегодня рассмотрели поправки к документу.

"Они предполагают, что участникам добровольческих формирований, которые пострадали на поле боя, пенсия по инвалидности будет назначаться в беззаявительном порядке", — сказал Мишустин.

По его словам, для членов воинских формирований такой подход уже предусмотрен законопроектом. Людям не придется подавать никакие документы в органы социальной защиты, все сведения будут содержаться в государственной информационной системе.

В декабре Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести во время участия в СВО. Мера касается также выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или в Сирии.

Размер выплаты составляет величину прожиточного минимума на ребенка в регионе. Деньги должны выплачиваться со дня пленения военнослужащего или его пропажи без вести, указанного в приказе командира. При захвате в плен ее начисляют за весь период нахождения в плену, а при пропаже без вести — в течение шести месяцев.

Порядок назначения льготы и ее оказание должны определить федеральные органы исполнительной власти и госорганы, в которых предусмотрена военная служба. Получение этой льготы не учитывается при определении права на получение иных выплат и мер поддержки, предусмотренных законодательством.

Теги: инвалид, сво, военный, пенсия


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