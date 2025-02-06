Суд встал на сторону жителей Сысерти, которых выгнали за "бунт в гордуме"

Сысертский районный суд рассмотрел административное исковое заявление депутата Сысертской муниципальной думы Алексея Бондарева об оспаривании решения городской думы об отказе в проведении местного референдума по вопросу строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" у деревни Андреевка. Жители не только получили отказ, но и были выставлены с заседания думы, которое впервые за 8 лет решили сделать закрытым.

Депутат Бондарев с этим не согласился, однако оказался в меньшинстве голосов, а потому после заседания заявил о решении разрешить вопрос в суде. Первое заседание было запланировано на 5 февраля, однако его перенесли на следующий день. Сегодня же суд заслушал прения сторон и встал на сторону Бондарева и местных жителей.

В прениях истец предоставил четыре аргумента в пользу местных жителей.

Первое заключалось в том, что ни одна из четырех постоянных комиссий думы так и не увидела протокол собрания инициативной группы, в котором прямо и недвусмысленно выражалась воля 107 жителей Сысертского муниципального округа. Говорится, что ответчик (гордума) был обязан изучить как протокол, так и ходатайство и принять решение в соответствии с полномочиями, однако ни в одну из этих комиссий документы инициативной группы направлены не были. К запросу были приложены только ходатайство инициативной группы и решение Сысертской ТИК.

Бондарев заявил, что закрытая форма заседания является исключением и должна иметься веская для этого причина. В протоколе не содержится мотивации о необходимости перехода в закрытое проведение заседания думы, но зато содержится поручение депутату Старкову выступить с предложением о закрытом заседании.

"Как же депутат Старков выполнил поручение депутатского объединения ВПП "Единая Россия" на заседании ответчика? Менее чем час после окончания заседания депутатского объединения, депутат Старков забывает упомянуть о данном ему поручении и вносит предложение о проведении закрытого заседания от своего имени", - говорится в прениях.

Третья ситуация, вызвавшая споры, это отказ гордумы от открытого заседания из-за "разглашения личных данных инициативной группы", несмотря на то, что ее члены знают друг друга и сами собирали эти личные данные. Проверку персональных данных ранее осуществила Сысертская ТИК. Их изучение, а тем более оглашение не входит в полномочия гордумы и является избыточным. Более того, после закрытия заседания, эти самые данные так и не были озвучены.

И последнее, на что указал истец, это некомпетентность председателя думы Ильи Тугбаева, который вместо "решения ТИК о направлении в думу ходатайства и протокола инициативной группы", внес на рассмотрение предложение "о ходатайстве территориальной избирательной комиссии, с приложением персональных данных. О голосовании с учетом предложения и регламентом Думы, о проведении закрытого заседания".

"Никакого ходатайства избирательной комиссии не существует, существует решение ТИК! Считаем, что непонимание административным ответчиком правовой связи между протоколом собрания инициативной группы и ходатайством инициативной группы, непонимание отличия "вопроса местного значения" от "вопроса местного референдума", немотивированное решение о закрытом обсуждении полученных документов инициативной группы - привело и к нарушениям регламента думы и к неправильному применению норм публичного права", - говорится в прениях.

Заслушав аргументы, суд постановил удовлетворить исковые требования Алексея Бондарева, а решение гордумы признать незаконным.

Напомним, что инициативная группа, которую с четвертой попытки зарегистрировала Сысертская избирательная комиссия, предлагала вынести на местный референдум вопрос: "Поддерживаете ли вы создание на территории Сысертского городского округа комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами для нужд муниципального образования "город Екатеринбург" и Екатеринбургской агломерации…".

Когда уральцы заявили о нарушении их прав и стали прямо в зале записывать обращение к президенту, в гордуму вызвали полицию, пожаловавшись на якобы "ворвавшуюся в здание толпу". Подробнее о том, как в гордуме прошло заседание 26 сентября мы писали ранее.