Приговор мигрантам, устроившим стрельбу в ТРЦ Екатеринбурга, оставлен в силе

Свердловский областной суд рассмотрел апелляции на приговор мигрантам, получившим сроки за стрельбу в ТРЦ в Екатеринбурге. Решение оставлено в силе.

Напомним, в ноябре 2023 года в ТРЦ "Гринвич" в столице Урала между двумя приезжими произошел конфликт, после чего они устроили перестрелку. В дальнейшем обоих задержали: ими оказались уроженцы Азербайджана Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов. СК возбудил уголовное дело.

В сентябре 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал обоих виновными по статье "Хулиганство с применением оружия группой лиц". Мигрантам было назначено по 4 года колонии общего режима каждому, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия, на 3 года.

Адвокаты обоих осужденных, а также сам Аллахвердиев, не согласившись с приговором, подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, после изучения материалов дела наказание в виде лишения свободы оставлено без изменения. Вместе с тем, срок дополнительного наказания каждому сокращен на 1 месяц.

Стоит отметить, что гособвинение просило назначить стрелкам по 5 лет в колонии общего режима каждому.