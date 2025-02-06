Песков объяснил внезапную смену главы "Роскосмоса"

Ротация в "Роскосмосе" произошла в целях развития корпорации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться", — цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что встречи с новым главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым в графике президента пока нет, но он регулярно получает доклады о работе ведомства.

Ранее СМИ назвали возможную причину смещения Юрия Борисова с поста главы "Роскосмоса". Решение могло быть принято на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.