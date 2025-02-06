На Украину прибыли первые французские истребители Mirage

Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину. Об этом заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню.

Количество поставленных Киеву самолетов не уточняется.

Лекорню добавил, что украинские пилоты в течение нескольких месяцев проходили обучение управлению ими во Франции, передает РИА Новости.

В октябре 2024 года министр сообщал, что Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000, оснащенные новыми вооружениями типа воздух-земля.