Набитый взрывчаткой украинский катер уничтожили у Днепровского лимана

Набитый взрывчаткой катер вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили у Днепровского лимана российские войска. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Катер обнаружили разведчики группировки "Днепр". Он был под дистанционным управлением.

"Первым ударным дроном наши военнослужащие обездвижили моторную лодку, а вторым – уничтожили её", - сообщили в ведомстве.

Днепровский лиман находится в устье Днепра в северной части Чёрного моря. Он расположен в Херсонской и Николаевской областях.

28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили противовоздушные средства обороны (ПВО) прошедшей ночью. 13 из них - над Азовским морем, восемь - над Ростовской областью, шесть – над Краснодарским краем и один – над Астраханской областью.