В России создан ГОСТ для беспилотников в строительстве

Минстрой разработал новый ГОСТ Р "Системы беспилотные авиационные в строительстве, применяемые для производства геодезических работ. Общие требования". Документ унифицирует современные методы геодезических работ в строительстве, включая инженерно-геодезические изыскания, с использованием беспилотных авиационных систем.

Цель разработки ГОСТа – технический суверенитет страны в области создания беспилотников, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Национальный стандарт охватывает беспилотные авиационные системы (БАС), которые используются в строительстве для осуществления и проверки геодезических задач, включая инженерно-геодезические исследования. Документ определяет спецификации функциональных характеристик БАС, а также общие условия и рекомендации для их использования при осуществлении геодезической деятельности.

Среди преимуществ использования БАС – съёмка с низких высот для получения изображений с высоким разрешением, что особенно важно для детального изучения территории. Становится ниже воздействия на экосистему по сравнению с традиционными методами наземной съёмки, что особенно актуально в природоохранных зонах, сообщает Правительство России.