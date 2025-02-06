Свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова оставили в СИЗО

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест бывшего министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова и принял решение оставить избранную Ленинским районным судом Екатеринбурга меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Самого обвиняемого в суде не было – он предоставил все полномочия по представлению своей позиции адвокату. Тот же, сославшись на медицинскую тайну, стал настаивать на закрытом заседании, однако суд постановил, что медицинские данные можно повторно не озвучивать, и оставил заседание открытым.

Адвокат настаивал на домашнем аресте, отметив, что определение его подзащитного под стражу является попыткой каким-либо образом воздействовать на Смирнова, "чтобы он дал показания на кого-то еще", как это произошло и с другими. По словам адвоката, в материалах уголовного дела нет совершенно никакой информации о том, что в отношении Смирнова или других участников возбуждены дела или рапортов оперуполномоченных, что в отношении них ведутся еще какие-то проверки. Помимо этого, адвокат утверждает, что тогда еще действующий министр знал, что вскоре его могут задержать, но не скрылся от следствия, не стал распродавать имущество, а после отставки трудоустроился в строительную компанию. Что касается показаний его замов, те якобы были получены под давлением.

В свою очередь гособвинение отметило, что экс-министр обвиняется в особо тяжком преступлении, наказание за которое предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Учитывая это, а также данные оперативно-розыскных мероприятий, неполноту доказательственной базы и еще не до конца установленный круг всех свидетелей, у следствия есть основания полагать, что Смирнов может помешать расследованию или скрыться от следствия.

По словам судьи, Смирнов получил взятку в особо крупном размере через посредника "за общее покровительство". О чем именно идет речь, неизвестно. По решению областного суда Николай Смирнов останется в СИЗО до 17 марта включительно.

Напомним, что под стражу экс-министра отправили 24 января. Тогда же была озвучена статья, которую вменяют Смирнову – часть 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". О какой сумме идет речь, неизвестно, как и о подробностях самого дела.

Сегодня стало известно, что уголовное дело Смирнова объединили с целым рядом других дел. Также были озвучены фамилии их фигурантов.