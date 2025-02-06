СМИ: Внучка экс-мэра Самары и его жены развезла их останки по мусорным бакам

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которая подозревается в убийстве его и его жены, расчленила тела и вывезла в мешках на такси. Об этом пишет "КП" со ссылкой на источники.

По информации издания, часть останков силовики нашли в квартире супругов в Самаре. Остальные фрагменты внучка в мешках и бочках вывезла на такси и выбросила в мусорные баки по всему городу.

О том, что девушка развозила части тела на такси, также передает Рен-ТВ.

Ранее прокуратура Самарской области сообщила, что местонахождение экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены не установлено. По данным ведомства, в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга - бывшего мэра Самары. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Региональное управление СК сообщило, что на причастность к совершению преступления проверяется их родственница, которая заключена под стражу.