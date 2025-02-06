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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Уголовку" бывшего свердловского министра ЖКХ объединили с делами его замов

Уголовное дело бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова объединили с целым рядом других дел. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом стало известно на заседании в Свердловском областном суде, где сегодня рассматривают апелляцию на арест Смирнова. Были озвучены фамилии их фигурантов.
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"18 сентября было возбуждено уголовное дело в отношении Белкова, позднее в отношении Попова и Чикризова. 24 сентября возбуждено дело в отношении Кислицына, а 22 января – в отношении Смирнова. В тот же день уголовные дела были соединены в одно производство", – зачитала материалы судья.

Андрей Кислицын, занимавший пост замминистра ЖКХ, был задержан в апреле 2024 года вместе с советником по GR свердловского филиала "Энергосбыт Плюс" Павлом Мякишевым. По версии следствия, Мякишев пытался передать Кислицыну взятку в размере 700 тысяч рублей в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. Насколько известно, это уголовное дело появилось гораздо раньше, нежели озвучила судья.

В августе 2024 года появилась информация о проведении обысков у первого замминистра энергетики и ЖКХ Игоря Чикризова и бывшего начальника отдела реализации государственных и инвестиционных программ регионального минЖКХ Елены Васильевой. Некоторые источники связывали эти обыски с уголовным делом Андрея Кислицына. В декабре прошлого года Чикризов покинул свой пост, однако о возбуждении в отношении него дела официально не было известно.

13 января 2025 года Николай Смирнов ушел с поста министра энергетики и ЖКХ, а спустя неделю его задержали и отправили в СИЗО до 17 марта включительно. Также была озвучена статья, которую вменяют Смирнову. Речь идет о части 6 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки в особо крупном размере". О какой сумме идет речь и что за эпизод ему вменяют, неизвестно. В свою очередь, Кислицына и Мякишева, активно сотрудничающих со следствием, отпустили из СИЗО под домашний арест.

Теги: Смирнов, дела, министр, суд


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Развитие сюжета:

Ранее 06.02.2025 13:23 Мск Свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова оставили в СИЗО

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