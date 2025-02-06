Игорь Седов по обращению астраханцев организовал выездное совещание

На прием граждан в Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" к председателю Городской Думы Астрахани обратилась инициативная группа жильцов про вопросу затопления подвала дома по улице Свердлова, 12. Со слов жителей, уже долгое время на сетях водоотведения МКД по переулку Щепному происходят постоянные прорывы. В результате чего жители терпят неудобства – стойкие неприятные запахи, грибок и плесень на стенах домов, началось, со слов астраханцев, и разрушение фундаментов.

В декабре прошлого года авария там произошла после укладки асфальтобетонного покрытия: смотровые канализационные колодцы оказались завалены строительным мусором, кусками асфальта. "Астрводоканал," незамедлительно приступил к зачистке линии, в результате было извлечено более 30 мешков щебня.

По обращения инициативных граждан Игорь Седов организовал выездное совещание с представителями администрации и окружным депутатом – Валентиной Черняковой. Представители МУП г. Астрахани «Астрводоканал» пояснили, что увеличение уровня стоков было связано с проведением работ по замене участка сети самотечной канализации по улице Фиолетова.

Данная сеть работает в единой канализационной системе с сетями улицы Свердлова и переулка Щепной. Ситуация была нормализована после запуска временной канализационно-насосной станции, обеспечивающей бесперебойный отток сточных вод.