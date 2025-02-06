Мыши и тараканы падают с потолка детям в тарелки. Прокуратура проверит школьную столовую в Ялуторовске

В Ялуторовске в школе №4 мышь упала на стол в школьной столовой, когда там обедали дети. Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.

Родители пожаловались также на тараканов.

Прокуратура Тюменской области организовала проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом законодательстве, Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, во время проверки будет дана оценка действиям (бездействию) администрации школы.

По итогам проверки будут приняты меры реагирования.