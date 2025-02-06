Ракету ATACMS обезвредили в Курской области

Сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS в Курской области.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, боеприпас вывезли и уничтожили на полигоне.

С начала августа 2024 года пиротехники обезвредили и уничтожили более 1900 боеприпасов в регионе.

В середине января Минобороны РФ сообщало, что за неделю российская противовоздушная оборона России (ПВО) сбила 12 американских ракет ATACMS. ВСУ 16 января попытались нанести удар по объектам в Белгородской области шестью ракетами ATACMS. Уточнялось, что все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет.