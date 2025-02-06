На Урале задержали "хакера", похищавшего деньги с банковских карт

Полицейские из подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области задержали 20-летнего ранее несудимого и официально нетрудоустроенного уроженца Туринска. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, молодой человек подозревается в хищениях денег с банковских карт с использованием вредоносных компьютерных программ для операционной системы "Андроид".

"Парень в мессенджерах распространял информацию, что может помочь людям, утерявшим свой мобильный телефон, или в розыске без вести пропавших граждан. В ходе общения он предлагал установить специальное программное обеспечение. Как правило, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, узнав, что кто-то готов оказать содействие в решении их проблемы, воспринимают такие предложения, как свет в конце тоннеля. В итоге, доверчивые горожане вскоре понимали, что стали жертвой афериста, так как их сотовый начинал работать некорректно, а со счета пропали сбережения. После чего следовало заявление в полицию. Сыщики при осмотре места жительства задержанного изъяли ноутбук и другую технику. Установлено 12 потерпевших. Точный материальный ущерб оперуполномоченными сейчас выясняется", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, до суда молодой уралец будет находиться на подписке о невыезде. Он уже дал признательные показания, во всем раскаивается и активно сотрудничает со следствием. В отношении любителя чужих денег полицией возбуждено уголовное дело по статьям "Кража", "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Распространение вредоносных программ". "Хакеру" грозит до шести лет колонии.

В полиции призывают свердловчан не устанавливать на свои устройства сомнительное программное обеспечение, чтобы не угодить в сети мошенников.