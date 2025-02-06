Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и "АльфаСтраховании"

Миллиардеры Михаил Фридман и Пётр Авен продали доли в Альфа-банке и "АльфаСтраховании". Сделка закрыта в ушедшем году.

Продавцам принадлежали 45% акций банка и 42% – страховой компании стоимость которых на момент сделки оценивали в 240 млрд руб. ($2,5 млрд). Доли проданы бизнес-партнеру бизнесменов Андрею Косогову, приводит РБК данные FT.

В апреле 2024 г. стало известно, что суд Евросоюза согласился снять персональные санкции с Михаила Фридмана и его бизнес-партнера Петра Авена. В Кремле считают, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать санкции и реализуют их.