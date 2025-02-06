В Екатеринбурге задержали блогера Анисимова по подозрению в экстремизме

Создателя YouTube-канала "Прекрасная Россия", блогера Евгения Анисимова задержали в Екатеринбурге по подозрению в распространении экстремистских материалов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, материалы экстремистской направленности Анисимов публиковал на ресурсах своего проекта. Якобы он оскорбительно высказывался в адрес правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран, после чего и было возбуждено уголовное дело.

Сейчас с блогером проводят следственные действия.