06 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Труднодоступное село в Уватском районе Тюменской области подключено к электросетям

Труднодоступное село в Уватском районе Тюменской области подключено к электросетям, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Введена в работу новая подстанция, которая обеспечит постоянное электроснабжение в селе Тугалово.

Последние 13 лет электроэнергию для этого населенного пункта, находящегося на левом берегу Иртыша, вырабатывали дизель-генераторные установки СУЭНКО.

Электросетевая инфраструктура возведена с нуля с учетом сложной логистики и особенностей ландшафта. В частности, в болотистой местности энергетики "прокалывали" почву на глубину до 3 м и укладывали кабельные линии.

Старт работе новой подстанции дали глава Уватского района Вячеслав Елизаров и директор Тобольского филиала СУЭНКО Владимир Кидло.

"Надежное электроснабжение сделает село более привлекательным для проживания и развития, в том числе и для бизнеса, например, рыболовного туризма. Благодарю СУЭНКО за реализацию этого важного проекта. Считаю, что развитие энергетики в Уватском районе имеет большие перспективы, и этот проект – яркое тому подтверждение", - сказал Вячеслав Елизаров.

Новая трансформаторная подстанция и 12,5 км построенных воздушно-кабельных линий обеспечили электроснабжением жителей Тугалово, школу, детский сад, водонапорную башню, ФАП и другие социальные объекты. Всего суммарно подключено 108 объектов.

"13 лет назад мы впервые зашли на эту территорию и начали обслуживание электростанции, а сегодня с нуля провели сюда стабильное энергоснабжение", - сказал директор СУЭНКО Данил Анучин.

Теги: электросети, подключение, Тугалово, СУЭНКО


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