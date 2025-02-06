Суд продлил арест экс-участнику уральской группы "Смысловые галлюцинации"

Суд в Екатеринбурге продлил арест экс-участнику уральской группы "Смысловые галлюцинации" Владимиру Бурдину. Он будет находиться под стражей до весны.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Бурдин обвиняется по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Под стражей он находится с ноября 2024 года.

Сегодня, 6 февраля, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста Владимиру Бурдину. В итоге срок содержания под стражей продлен до 11 марта 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года он напал на человека, после чего был задержан. Об аресте Бурдина высказывался экс-лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец.