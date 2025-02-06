От кормы танкера "Волгонефть-239" вывезли первую партию демонтированного металла

Первую партию демонтированного металла вывезли от кормовой части танкера "Волгонефть-239", сообщили в Минтрансе РФ.

"Всего специалисты подготовили к переработке более 50 тонн металла, из которых десять уже вывезли на грузовиках", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Для ускорения работ на борт прибыла дополнительная бригада резчиков.

Демонтаж проводится в два этапа. Сейчас разбирают жилую надстройку судна высотой около 17 метров. Демонтированные секции металлической обшивки и крупные элементы кормы разрезают на более мелкие фрагменты и грузят в автотранспорт.

После демонтажа надстройки специалисты перейдут ко второму, самому сложному этапу — разделке подводной части корпуса. Ее планируют начать на следующей неделе.

Как сообщил в конце января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, корму танкера "Волгонефть-239", севшую на мель у порта Тамань, начали демонтировать. Завершить эти работы планируют до конца марта.

Ранее из танкера откачали более 1,4 тысячи тонн нефтепродуктов, провели промывку внутренних емкостей и дегазацию.

Как сообщалось, экипаж танкера "Волгонефть-239" намеренно посадил на мель корму судна рядом с мысом Панагия в Краснодарском крае для сокращения разлива мазута. Как заявил судовладелец, 15 декабря судно находилось на якоре во время шторма и разломилось на носовую и кормовую части. В тот же день в Керченском проливе потерпел крушение еще один танкер — "Волгонефть-212". Он также разломился. Оба судна в общей сложности перевозили 9,2 тыс. тонн мазута.

Кормовая часть танкера "Волгонефть-239" находится на мели у мыса Панагия. Ее готовят к утилизации. Остальные три фрагмента танкеров затонули в Керченском проливе на глубинах от 17 до 23 метров.