После школ лжеминеры взялись за ВУЗы и колледжи: в заведения Перми поступили угрозы

В Перми на электронную почту колледжей, техникумов и ВУЗов поступили анонимные сообщения о минировании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Прикамья.

Руководители учебных заведений приняли все необходимые меры по обеспечению безопасности. Экономический колледж при ПГУ провели эвакуацию. Здание покинули около 200 человек. Угроз для жизни и здоровья населения нет.

ЕДДС города Перми проведено информирование оперативных служб, сотрудников администрации города Перми и районных администраций. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Накануне в городе угрозы получили школы №136, №81, №91, №109, №146, образовательные учреждения "Энергополис", "Город дорог", школа №101, "Школа бизнеса", гимназия №10, лицей №1, школа №76.