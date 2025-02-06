Глава "Роскосмоса", который пытался наладить серийное производство спутников, покинул пост

Покинул пост руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Новым руководителем назначен замминистра транспорта России Дмитрий Баканов. Указы президента Владимира Путина опубликованы на портале правовой информации. Оба документа вступают в силу сегодня.

Юрий Борисов пришел на пост в "СВО-шном" 2022 году, до этого работал вице-премьером правительства РФ, а до этого – замминистра обороны РФ. Очевидно, что перед ним стояла задача по спайке гражданского и военного назначения космических технологий.

Одной из главных целей на посту сам Борисов называл выход на серийное производство спутников и даже лелеял мечту о запуске отечественного Starlink в 2030 году. Но наши возможности по выпуску спутников глава госкорпорации называл "неконкурентоспособными". Он отмечал, что в Соединенных Штатах производственные мощности позволяют создавать около 3 тысячи аппаратов в год, в Китае созданы шесть производств, которые в состоянии производить около 1 200 — 1 500 аппаратов в год, а в России — всего лишь 40 аппаратов.

Также Борисов сетовал на недостаток финансирования отрасли. Идеи же привлечь средства в "Роскосмос" были довольно оригинальными. Тут можно вспомнить и инициативы о размещении коммерческой рекламы на ракетах-носителях, и о том, чтобы госкорпорация продавала властям спутниковые снимки, которые сейчас предоставляет бесплатно, и планы по выпуску "народных облигаций" для космической отрасли.

О новом руководителе "Роскосмоса" известно, что ему 39 лет, он занимал пост замминистра транспорта, а до этого работал руководителем спутниковой системы "Гонец".