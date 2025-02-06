Опухоль мозга обнаружили у российской олимпийской чемпионки Мастерковой

Двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Светлану Мастеркову положили больницу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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У спортсменки диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга. Врачи ввели ей внутривенно противоопухолевые препараты и отпустили домой с условием наблюдения у онколога. Состояние Мастерковой оценивается как удовлетворительное.

Спортсменке сейчас 57 лет.

Летом прошлого года Мастеркова уже попадала в больницу с подозрением на инсульт. Оказалось, что с сердцем все нормально, но нашли опухоль в голове. Ее удалили микрохирургическим путем. Мастеркова прошла несколько курсов химиотерапии. Из-за этого у нее начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами.

Мастеркова - советская и российская легкоатлетка. Она специализировалась в беге на средние дистанции. Она стала двукратной олимпийской чемпионкой на Олимпиаде в Атланте 1996 года и чемпионкой мира 1999 года.

14 августа спортсменка установила мировой рекорд в беге на 1 милю, а затем она пробежала 1000 метров за 2,5 минуты.