В Кизеле следователи возбудили дело из-за травмы, которую женщина получила из-за схода снега с крыши

В Кизеле возбуждено уголовное дело из-за схода снега с крыши дома №64 по ул. Пролетарская на женщину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, утром 3 февраля на женщину рухнули снег и лед. Она получила травмы плечевого пояса. Ей оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.