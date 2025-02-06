Бывшего губернатора Рязанской области обвинили в получении трех взяток

Бывшему губернатору Рязанской области и экс-сенатору Николаю Любимову предъявили обвинение по трем эпизодам получения взятки. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Уточняется, что преступления совершены в период губернаторства Любимова. Показания на него дал бывший заместитель губернатора Игорь Греков, находящийся под стражей.

В декабре 2024 года Любимова арестовали по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, взятку тогда еще главе региона дали за "общее покровительство и попустительство по службе".

Напомним, что должность губернатора Николай Любимов занимал с 2017 по 2022 год, после чего перешел на должность сенатора Совета Федерации от Рязанской области. Накануне ареста он написал заявление об уходе по собственному желанию.