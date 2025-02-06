Акула прокусила руку российской туристке на Мальдивах

Акула напала на российскую туристку на Мальдивах. Она прокусила ей руку. Как пишет SHOT, 44-летняя Елена отправилась на экскурсию с гидом, чтобы искупаться в открытом море и провести фотосессию. Всего в группе было 12 человек.

Когда женщина прыгнула в воду, то гид начал указывать ей на стаю акул, чтобы сфотографироваться с ними, схватил её за руку и поплыл вместе с ней к хищникам.

По словам пострадавшей, местный настолько сильно её тащил к акулам, что женщина начала захлёбываться и барахтаться, ударив по одной из акул рукой. В этот момент ее укусили. Женщина не стала паниковать. Она перебинтовала себе руку, чтобы не пугать присутствующих.

Ранее российской девочке чуть не ампутировали палец на Мальдивах. Семья из Москвы потратила один миллион рублей на отпуск. Отдыхали они всего три дня.

Как рассказывает женщина, дети играли в салки вокруг виллы. В какой-то момент старший сын сильно хлопнул дверью и прижал палец младшей дочери.

"Мы не сразу поняли, откуда такой нечеловеческий крик, а когда разжали дверь, палец у дочки был уже темно-фиолетового цвета, весь в крови", - сказала мама детей.