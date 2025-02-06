Из-за тумана три рейса "Уральских авиалиний" вместо "Кольцово" ушли на запасные аэродромы

Сразу три рейса "Уральских авиалиний" были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за неблагоприятных метеоусловий в екатеринбургском аэропорту "Кольцово".

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, переохлажденный туман и временное ухудшение видимости до 100 м помешали приземлиться в Екатеринбурге рейсам U6-300, U6-572 и U6-2956. Первые два направились в Пермь, последний - в Челябинск.

"Улучшение видимости прогнозируется с 12.00 местного времени", - добавили в компании.