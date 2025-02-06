В Екатеринбурге ликвидировали большой пожар в магазине автозапчастей

В Екатеринбурге произошел сильный пожар в магазине автозапчастей в Саранинском переулке.

Информация о возгорании впервые появилась в социальных сетях МЧС по Свердловской области в 19.48. На тот момент огнем было охвачено 300 кв.м. кровли и имущества. Позднее был затронут и склад. Общая площадь пожара в конечном счете составила 750 "квадратов". Для его ликвидации было задействовано 44 специалиста и 14 единиц техники.

Ликвидировать открытое горение удалось вечером 5 февраля в 21.53, однако сообщение о полной ликвидации пожара было опубликовано только сегодня утром. Информации о пострадавших не поступало.