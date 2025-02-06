Крупный обмен пленными провели Россия и Украина

Масштабный обмен пленными 150 на 150 провели накануне Украина и Россия. Как сообщает Министерство обороны (МО), это второй в 2025 году обмен пленными. Домой вернутся 150 российских бойцов, столько же военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправились на родину.

Пока все освобожденные солдаты находятся в Белоруссии. С ними работают психологи и врачи. Когда они приедут в Россию, будут проходить реабилитацию в учреждениях Минобороны.

Посредником обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. В МО добавили, что посредничество носило гуманитарный характер.

Сообщение об обмене первым опубликовал Telegram-канал "МИГ России"

Там можно увидеть фотографии военных, которые приехали на автобусах. Короткий видеоролик с возвращенными из плена бойцами опубликовало Минобороны.

Указывается, что вернувшихся военных могло быть больше, но этому помешало противодействие Украины.

В декабре мы сообщали, что около 500 украинских военных взяли в плен в Курской области за все время атаки, которая началась шестого августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что переговоры об обмене военнопленными между Россией и Украиной идут тяжело. По ее словам, представители Москвы проявляют все искусство дипломатии и человечности, чтобы добиться от Киева каких-либо решений.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Украина не хочет меняться военнопленными. По ее словам, киевский режим продолжает всячески саботировать этот процесс и делает все для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы.